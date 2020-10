Ecco quali sono i 5 segni più scettici: scopri se c’è il tuo

Esistono persone notoriamente fiduciose e fermamente convinte che prima o poi le cose andranno naturalmente a migliorare, ma di contro c’è chi è naturalmente diffidente verso il mondo che ci circonda: il sentimento rappresentato dallo scetticismo costituisce la nostra parte puramente razionale, ed è evidente che alcune persone tendono ad esserlo più di altre. Ecco quali sono i segni tendenzialmente più scettici:

Scorpione

Appaiono sopratutto all’inizio, come molto chiusi e riservati, non rischiando un approccio sbrigativo verso le persone che iniziano a conoscere, e tendono ad aprirsi solo gradualmente. Difficile vederli positivi, sono quasi sempre decisamente scettici e poco inclini ai sentimenti mostrati in maniera palese, almeno in apparenza.

Vergine

Nascondono il loro essere sensibile sotto una maschera costituita da apparente distacco e scetticismo diffuso, visto che hanno paura di essere malgiudicati e quindi ricevere delusioni, sopratutto in campo delle relazioni sentimentali. Solitamente sono grandi osservatori che non amano esporsi.

Sagittario

A volte definiti “freddi” in amore per le difficoltà riscontrate nel aprirsi totalmente verso gli altri: non sono avvezzi a manifestazioni d’amore e d’affetto, sopratutto se plateali e non sono assolutamente tipi romantici, almeno in principio. Ma in realtà non sono distaccati come sembrano, necessitano di altri modi per dimostrare il proprio amore.

Ariete

L’Ariete è un segno romantico ma non sempre passionale, e riesce ad coniugare la razionalità con il sentimento senza apparentemente provare difficoltà: sa bene che i sentimenti possono provocare danni se mal gestiti, ed ha imparato a gestirli con abilità, a costo di apparire distaccato.

Gemelli

Non hanno una buona opinione generale sulle persone, sotto il lato puramente morale: la stragrande maggioranza non ha connotati positivi e quindi è pronto a deluderlo, ecco perchè tende a chiudersi a riccio anche di fronte a persone che manifestano interesse verso la sua persona. Pochi riescono a far breccia in un Gemelli.