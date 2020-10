Esonero Delneri – Nemmeno il tempo di iniziare la sua nuova avventura in Serie B, sulla panchina del Brescia, che Gigi Delneri è già vicino all’esonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Cellino, che non ha parlato con Delneri, è infatti pronto a richiamare Diego Lopez. Con l’allenatore vicino all’esonero, il presidente aveva già avuto uno scambio di idee dopo la partita contro il Cittadella, nel quale aveva manifestato perplessità sui cambi effettuati.

In mattinata. il responsabile dell’area tecnica e il ds del Brescia, Perinetti e Cordone, incontreranno Delneri per formalizzare la loro decisione sull’esonero, all’attuale allenatore. Diego Lopez, attualmente, è in attesa di nuovi sviluppi, ma è pronto a tornare sulla panchina del club lombardo già nella giornata di domani per iniziare (nuovamente) la sua avventura.

Una scelta che lascia, senza dubbio, un po’ sorpresi dato che era stato lo stesso Cellino a volere fortemente Delneri e affidargli la guida della sua squadra. Prima, infatti, lo avrebbe voluto come responsabile dell’area tecnica e, infine, ha optato per affidargli la panchina della Prima squadra. Ore calde in casa Brescia con Delneri vicino all’esonero, dopo pochissime partite alla guida del suo nuovo club.