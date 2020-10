Film Stasera in Tv – Gli invisibili – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Gli invisibili. Produzione statunitense indipendente del 2014 per la regia di Oren Moverman, con Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Kyra Sedgwick nei ruoli principali. Richard Gere mette alla prova se stesso indossando i panni logori e consunti di un senzatetto nella New York che lo guarda “a distanza”, col personaggio princiaple ripreso nelle giornate per strada mentre elemosina denaro. Il regista Oren Moverman, sceneggiatore passato alla regia con il successo di “Oltre le regole – The Messenger”, decide di mostrare la storia del protagonista da un punto di vista particolare, collocando il personaggio spesso ai margini dell’inquadratura e riprendendolo da dietro porte o vetrine di bar e negozi. Tutto ciò dà l’impressione allo spettatore di osservare George da lontano, in maniera quasi casuale, come si è soliti guardare ai mendicanti che affollano le strade di una qualsiasi città.

Gli invisibili – Trama

In una New York in cui regna il caos e l’indifferenza, George è un sessantenne disoccupato e alcolizzato che ha perso la moglie e la casa. Nella sua vita invisibile di senzatetto tra le vie della metropoli americana, trova rifugio in un centro di accoglienza dove gli viene data la forza e la speranza di risollevarsi ripartendo dal rapporto con sua figlia Maggie, abbandonata dieci anni prima.

Gli invisibili – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Time Out of Mind

Genere: Drammatico

Durata: 2h

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Oren Moverman

Cast: Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Kyra Sedgwick

Gli invisibili – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione tv sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi martedì 6 Ottobre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Cerasella.