Franceska Pepe è stata eliminata durante la diretta del Grande Fratello Vip dovendo così abbandonare definitivamente il reality. Qualcosa però sembra non tornare ai telespettatori a casa ma soprattutto agli utenti social che, avevano unito le forze per salvare l’influencer dall’eliminazione.

Durante la serata di ieri infatti, sul web sono emersi alcune segnalazioni per il quale Adua De Vesco sarebbe stata salvata grazie a una schiera di voti non italiani ma bensì spagnoli. Questo però, sembra andare contro il regolamento del Grande Fratello Vip che per l’ennesima volta si ritrova al centro della bufera mediatica. Cosa sta succedendo realmente?

Franceska Pepe eliminazione contestata

Nonostante il carattere molto pungente di Franceska Pepe e le continue discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip per i suoi comportamenti, il web ha cercato in tutti i modi di salvarla dall’eliminazione. La pace fatta con Tommaso Zorzi dentro la casa ha infatti spinto i telespettatori ma soprattutto il web a vedere l’influencer sotto una luce completamente diversa. Nell’ultima settimane Franceska è riuscita ad emergere ma soprattutto a trovare un punto d’incontro con Tommaso Zorzi dopo le tantissime discussioni nate anche per le più piccole cose.

Durante la diretta andata in onda ieri sera su Canale 5, Alfonso Signorini ha dato il verdetto dell’eliminazione affermando che proprio la stessa influencer ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip con la percentuale più bassa di voti. Qualcosa però, sembra non essere chiara e i social nelle ultime ore sono letteralmente impazziti per l’eliminazione di Franceska Pepe, arrivando al punto di contestarla. Cosa sta realmente succedendo?

Voti spagnoli insospettiscono il web

Sembrerebbe infatti che a salvare Adua De Vesco siano stati tantissimi voti arrivati dalla Spagna. Gli stessi che su Instagram si sono mostrati pronti a sostenere l’attrice in ogni sua minima scelta soprattutto durante la puntata di ieri. I voti che avrebbero salvato Adua però, vengono contestati dai social visto il regolamento ferreo del Grande Fratello Vip.

Proprio secondo il regolamento i voti accettabili sono solamente quelli di una persona maggiorenne ma soprattutto residente sul territorio Italia. Questo lascerebbe così pensare che alcuni telespettatori spagnoli abbiano usato qualche “ trucchetto” per simulare la provenienza dei voti in favore di Adua dall’Italia.