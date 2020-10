Infortunio Musso: ecco cos’ha e quanto starà fermo il portiere dell’Udinese

Infortunio Musso – Brutte notizie dall’Argentina per l’Udinese e per tutti i fantallenatori che hanno puntato su Musso per questa stagione. Il portiere bianconero sta rientrando in tutta fretta in Italia per un infortunio apparentemente importante riportato in allenamento con la sua nazionale. Il giocatore aveva risposto alla convocazione dell’Argentina ma è già sulla via del rientro: si annunciano un’operazione e uno stop lungo per lui.

Infortunio Musso: ecco quanto starà fermo il portiere dell’Udinese

Musso, stando alle prime indiscrezioni trapelate online, avrebbe riportato la rottura del menisco interno, un infortunio che necessita di un intervento chirurgico e di un tempo di recupero che oscilla tra le tre settimane e un mese. L’Udinese quindi perderà il suo portiere, anche se i primi dieci giorni di degenza trascorreranno nella pausa nazionali che Musso avrebbe dovuto trascorrere con i suoi compagni della Seleccion.

Musso si opererà per il suo infortunio nella giornata di giovedì nella clinica romana di Villa Stuart. Dal giorno dopo partirà il count-down per il suo rientro tra i pali dell’Udinese. È molto probabile che il giocatore tornerà disponibile al termine della successiva sosta nazionali di novembre, e che sia convocato per il match contro il Genoa del 22 novembre prossimo. Il suo posto tra i pali bianconeri dovrebbe essere preso da Nicolas.