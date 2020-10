Jumanji, benvenuti nella giungla – Trama, trailer e cast del film

Jumanji, benvenuti nella giungla è il film che andrà in onda su Rete4 nella prima serata di oggi, martedì 6 ottobre 2020. La pellicola risale a tre anni fa e vede alla regia Jake Kasdan. Si tratta inoltre del sequel di Jumanji, a sua volta basato sul racconto omonimo di Chris Van Allsburg.

La trama di Jumanji, benvenuti nella giungla segue le vicende del celebre gioco che ha dato il via alle disavventure fantastiche del primo capitolo. La scatola infatti finisce nelle mani di un uomo che provocherà la sua trasformazione in un videogioco. Di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Jumanji, benvenuti nella giungla – La trama

Nel ’96, Alan Parrish trovaper caso il gioco di Jumanji e decide di portarlo a casa per il figlio Alex. Dato che quest’ultimo non è interessato alla scatola, la stessa si trasforma durante la notte in un videogames. Quando Alex inizia a giocarci, viene risucchiato al suo interno. Vent’anni più tardi, quattro ragazzi entrano in contatto con il videogioco e iniziano a giocarci. Una volta all’interno della realtà parallela, si ritrovano ad avere il corpo del personaggio scelto e si imbattono in Nigel, un personaggio non giocante che li coninvolge nella caccia ad una gemma preziosa che regola l’equilibrio di Jumanji.

Perchè i ragazzi possano tornare nel mondo reale, la pietra preziosa va rimessa al suo posto: nella statua del dio Giaguaro. La trama di Jumanji, benvenuti nella giugla ci rivela che nel corso della disavventura il gruppo si imbatterà anche in Alex, che si unirà alla loro missione.

Jumanji, benvenuti nella giungla – Il cast

Alla guida del film troviamo Dwayne ‘The Rock’ Johnson nei panni del dottor Braveston, al cui fianco è presente Jack Black nel ruolo del professor Oberon. Sono presenti anche gli attori Kevin Hart nel ruolo di Finbar e Karen Gillan in quelli di Ruby. Il cast di Jumanji, benvenuti nella giungla può contare anche sui seguenti artisti: Nick Jonas (Idrovolante); Rhys Darby (Nigel); Bobby Cannavale (Van Pelt); William Tokarsky (Trader); Alex Wolff (Spencer); Madison Iseman (Bethany); Marc Evan Jackson (Bentley); Ser’Darius Blain (Fridge); Morgan Turner (Martha); Tim Matheson (Vreeke); Miss Pyle (Webb); Carlease Burke (Mathers); Maribeth Monroe (insegnante) e Marin Hinkle (madre di Spencer).