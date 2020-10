Jurassic World, il regno distrutto – Trama, trailer e cast del film

Jurassic World, il regno distrutto è il film che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, martedì 6 ottobre 2020. La pellicola risale a due anni fa ed è diretta da Juan Antonio Bayona. Del genere azione e fantascienza, si tratta del quinto capitolo della saga cinematografica di Jurassic Park e sequel di Jurassic World del 2015.

La trama di Jurassic World, il regno di strutto ci parla invece di ciò che è avvenuto tre anni dopo l’abbandono del parco. Un gruppo di mercenari cercherà di recuperare il DNA dell’Indominus Rex e verrà attaccata da una delle gigantesche creature, ormai abbandonate a loro stesse. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast di attori.

Jurassic World, il regno distrutto – La trama

Tre anni dopo il declino del parco, una squadra di mercenari in fuga abbandona i controlli del cancello della laguna e permettono ad un Tyrannosaurus Rex di andare verso il mare aperto. Due anni più tardi, al Senato si discute se i dinosauri vadano salvati da un’eruzione vulcanica imminente. Il dottor Malcolm si oppone al piano di fuga, sicuro che le creature debbano essere lasciate al loro destino. Il Senato decide di non approvare il salvataggio e l’ex manager Claire Dearing ne rimane molto delusa. Poi riceve una telefonata interessante da parte di Lockwood, un ex socio di Hammond che le propone di trasportare i dinosauri su una nuova isola.

La missione però andrà in modo contrario al previsto: Claire e Franklin vengono traditi e lasciati in balia di un Baryonyx. A causa del terrore scatenato dall’eruzione vulcanica, un Carnotauro e un Sinoceratops innescano una battaglia crudele mentre decine di dinosauri si danno alla fuga impauriti. La trama di Jurassic World, il regno distrutto ci rivela che Eli Mills, che gestisce le finanze di Lockwood, sta organizzando in segreto un’asta per vendere i dinosauri e un nuovo brivido creato dal dottor Wu.

Jurassic World, il regno distrutto – Il cast

Il cast di Jurasic World,il regno distrutto accende le luci su Chris Pratt nei panni di Owen Grady e Bryce Dallas Howard in quelli di Claire Dearing. Al loro fianco troviamo inoltre gli attori Isabella Sermon nel ruolo di Maisie Lockwood e Justice Smith come interprete di Franklin Webb. Sono presenti anche i seguenti artisti: Daniella Pineda (Dottoressa Rodriguez); Rafe Spall (Eli Mills); Toby Jones (Gunnar Eversoll); Ted Levine (Ken Wheatley); James Cromwell (Benjamin Lockwood); Geraldine Chaplin (Iris Carroll); Jeff Goldblum (Ian Malcolm); BD Wong (Dottor Wu); Peter Jason (Sherwood) e Robert Emms (Jack).