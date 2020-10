Lacrime amare per Carlotta | Anticipazioni sorprendenti Temptation Island

La coppia formata da Carlotta e Nello sta vivendo dei momenti davvero duri infatti, la fidanzata sta vedendo dei video che non si sarebbe mai aspettata, ricredendosi dell’uomo che ha accanto da tempo. Se dalle immagini lui sembra viversi Temptation Island con molta leggerezza tra il divertimento con le single, possiamo vedere in alcuni momenti una sfrenata gelosia.

La loro storia è davvero in crisi, il percorso che stanno facendo non li sta aiutando bensì aggiunge altri dubbi riguardo l’amore che Nello ha sempre affermato di provare verso la compagna. Determinata a capire al 100 per 100 il comportamento del fidanzato Carlotta si mostra forte, ma i crolli emotivi arrivano anche per lei all’interno del villaggio.

Lacrime amare per Carlotta

Nei vari falò sembra non riconoscere più l’uomo che ama, il quale si avvicina molto alla tentatrice Benedetta con cui si sente molto a suo agio, facendole esplicitamente complimenti riguardo il suo fisico. Dai vari spoiler pubblicati dalla pagina ufficiale di Temptation Island, Nello sembrerebbe aver visto delle immagini che l’hanno molto infastidito riguardo Calotta e qualche tentatore, il quale si sarebbe avvicinato fisicamente a lei.

Dall’altro canto, alla fidanzata chiamata nel pinnettu hanno mostrato il comportamento che il suo fidanzato ha avuto verso la tentatrice. Così da farla scoppiare nuovamente in un pianto, arrivando addirittura ad affermare di non volerlo più vedere. Che cosa sarà successo nei villaggi?