Le Iene – Anticipazioni 6 ottobre – I servizi

Le Iene Show ritornano nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 6 ottobre 2020. Il programma ideato da Davide Parenti metterà alla guida Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: saranno loro a tessere la ragnatela che vedrà tanti e nuovi casi finire sotto ai riflettori.

Secondo le anticipazioni de Le Iene rilasciate dal programma sui social, uno dei focus riguarderà Federica Pellegrini. I giornali di gossip sono impazziti in questi giorni, alla ricerca della risposta ad una particolare domanda: la campionessa è in dolce attesa?

Le Iene, anticipazioni 6 ottobre 2020

Le Iene ritornano sul piccolo schermo e ripartono alla grande. Dopo lo speciale sulla morte di Mario Biondo andato in onda ieri sera, lo show delle reti Mediaset è pronto per fare il suo debutto con il primo dei due appuntamenti settimanali. Si parlerà di sicuro delle condizioni di Giulio Golia, che pochi giorni fa ha annunciato sui propri profili social di essere risultato positivo al Covid-19. “Sto bene ma ovviamente in isolamento”, ha scritto, “quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa”.

Si accendono invece i riflettori sul caso Becciu a cura di Riccardo Festinese e Gaetano Pecoraro. I due inviati infatti hanno seguito da vicino la vicenda e sono pronti a mostrare un documento esclusivo ottenuto grazie ad una fonte anonima. Sembra che la Segreteria di Stato Vaticana abbia inviato mezzo milione di euro ad una società estera intestata ad una donna. Altri documenti in possesso della trasmissione dimostrerebbero inoltre un rapporto particolare fra la donna e l’ex cardinale Becciu.

“Non c’è più la mafia sensibile e coraggiosa di prima”: questa la frase pronunciata dall’ex senatrice Angela Maraventano durante una manifestazione catanese a sostegno della Lega. L’opinione pubblica si è scagliata contro di lei e per comprendere meglio il suo pensiero, Le Iene hanno deciso di inviarle due finti mafiosi. Le anticipazioni de Le Iene promettono anche un piccolo sguardo allo scandalo Suarez: Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno incontrato diversi calciatori per scoprire se avrebbero superato lo stesso esame sostenuto dal collega a Perugia.