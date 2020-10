Lista Champions League Juventus – Il club bianconero ha ufficializzato poco fa l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2020/21. Ovviamente la comunicazione arriva a calciomercato chiuso e dopo le cessioni di giocatori importanti, ma anche l’acquisto di Federico Chiesta. La Juventus ha pubblicato una nota ufficiale.

Lista Champions League Juventus: ufficiale la squadra che affronterà i gironi

Nessuna sorpresa nella lista della Juventus che farà il suo esordio in Champions League il 20 ottobre a Kiev contro la Dinamo. Ci sono tutti i componenti della squadra ed è stato aggiunto il giovane Portanova come calciatore cresciuto nel vivaio, per raggiungere i 25 elementi registrabili. Come si legge nella nota ufficiale, il club ha consegnato oggi alla UEFA la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prima fase della competizione.

A Kiev, alle 18.55 del 20 ottobre inizia il cammino della Juventus contro la Dinamo Kiev. La settimana successiva (28 ottobre alle 21) all’Allianz Stadium va in scena la grande sfida contro il Barcellona. Giro di boa della prima fase il 4 novembre a Budapest: alle 21 si scende in campo contro il Ferencvaros, partita che si replica il 24, alla stessa ora, a Torino. Ultime due gare del girone bianconero il 2 dicembre alle 21 contro la Dinamo a Torino e l’8 dicembre (stessa ora) al Camp Nou contro il Barça. Di seguito il calendario completo del girone e l’elenco della squadra che lo affronterà.

20/10 Dinamo Kiev-Juventus h 18.55

28/10 Juventus-Barcellona h 21.00

04/11 Ferencvaros-Juventus h 21.00

24/11 Juventus-Ferencvaros h 21.00

02/12 Juventus-Dinamo Kiev h 21.00

08/12 Barcellona-Juventus h 21.00

Lista Champions League Juventus: l’elenco dei giocatori

1 Szczesny

3 Chiellini

4 de Ligt

5 Arthur

7 Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 McKennie

16 Cuadrado

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

38 Frabotta

39 Portanova

44 Kulusevski

77 Buffon