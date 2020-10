Lutto nel mondo della musica: è morto Eddie Van Halen, stroncato da un tumore a 65 anni

E’ notizia di pochi minuti fa la scomparsa di Eddie Van Halen, tra i più famosi e talentuosi chitarristi del panorama rock mondiale, venendo sconfitto a 65 anni dopo una battaglia contro il tumore alla gola che lo affliggeva da diversi anni.

Scomparsa di un artista

Fonti statunitensi rivelano che il creatore della band che porta il suo nome si è spento martedì al St. John’s Hospital di Santa Monica, in presenza della sua famiglia: la moglie Janie, il figlio Wolfgang, e Alex, suo fratello, con il quale nel 1972 aveva composto la band. Da molti anni grande fumatore, aveva provato in tutti i modi di battere il male che lo attanagliava, tanto che 5 anni or sono si era recato in Germania per sottoporsi a delicati trattamenti di radioterapia. La notizia è stata resa nota poco fa dal figlio Wolfgang attraverso il profilo twitter:

Eddie, all’anagrafe Edward Lodewijk Van Halen, è stato da sempre convinto che lo svilupparsi del cancro fosse stato causato dall’abitudine di tenere in bocca il plettro da chitarra di metallo. I medici negli ultimi giorni hanno rilevato un rapido incremento della massa tumorale che si era diffuso su diversi organi vitali.

Biografia

Una vera e propria stella del mondo della musica, Van Halen alcuni anni fa è stato inserito all’8° posto nella classifica dei migliori chitarristi di sempre secondo la rivista Rolling Stones: nato nei Paesi Bassi ma naturalizzato americano, nasce da una famiglia di musicisti e da giovanissimo si trasferisce assieme a loro in California. Nel 1972 fonda i Van Halen assieme al fratello, che a 12 gli prestò la sua chitarra per farlo provare e sperimentare: da allora i Van Halen, che nel frattempo avevano acquisito il bassista Michael Anthony e il cantante David Lee Roth, hanno ottenuto grandissimo successo nel panorama musicale mondiale, con dei pezzi divenuti iconici come Jump.