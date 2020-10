Mancini risponde a Speranza: “Anche lo Sport è un diritto”

Il CT della Nazionale di Calcio Mancini ha mandato una risposta a distanza al ministro della salute Speranza a proposito delle dichiarazioni di quest’ultimo sulla priorità da dare alle preoccupazioni riguardanti la scuola rispetto a quelle legate agli eventi sportivi. Il ministro ne aveva parlato rispondendo a domande dei giornalisti nate dalla “questione” Juventus-Napoli.

Mancini risponde a Speranza: “Si parla troppo di calcio, ma anche lo Sport è un diritto”

Il CT della Nazionale di Calcio Mancini ha sottolineato come lo Sport sia un diritto di tutti i cittadini, al pari dell’istruzione e del lavoro. Una posizione che richiama i problemi anche di tante altre federazioni sportive e di tanti sportivi italiani costretti a rinunciare alle attività sportive per le regole di contenimento dei contagi da Covid19. Di seguito una sintesi delle parole di Mancini. “Il ministro della Salute Speranza ha detto che si parla troppo di calcio e poco di scuola?… Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare. La scuola e il lavoro sono un diritto ma anche lo sport lo è. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli”.

Mancini ha risposto a questa domanda durante la conferenza stampa di presentazione della partita amichevole contro la Moldova, che si giocherà domani sera allo Stadio Tardini di Parma. La Nazionale si è riunita nelle scorse ore, durante quella che sarà la pausa di ottobre dei campionati per dare spazio alle partite di preparazione per Euro 2021 e alla Nations League.