Ricetta cupcake: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che andremo a vedere oggi è quella dei cupcake, dei simil muffin, ma ricoperti con glasse, panna, creme, insomma una versione più golosa. I cupcake sono dei dolci tipici americani, anche se oggigiorno è possibile trovarli ovunque, e si preparano facilmente e velocemente anche in casa. Esistono moltissime versioni, alla vaniglia, al cioccolato, al caffè, alla frutta, insomma potete dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Cupcake – Ingredienti

Ingredienti per 12 cupcake:

Burro a temperatura ambiente 120 g

Farina 00 120 g

Zucchero 120 g

Uova (circa 3 medie) 165 g

Essenza di vaniglia 1 cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 2 g

Sale fino 1 pizzico

Per decorare:

Zucchero a velo 300 g

Burro a temperatura ambiente 150 g

Essenza di vaniglia 1 cucchiaino

Latte intero 1 cucchiaio

Cupcake – Preparazione

Per preparare i cupcake cominciate a portare a temperatura ambiente burro e uova. Versate quindi il burro ammorbidito in una ciotola, aggiungete lo zucchero e l’essenza di vaniglia. Azionate le fruste a velocità medio alta e lasciate che il composto monti leggermente.

Dopo qualche minuto unite le uova un po’ alla volta, continuando a lavorare con le fruste. Non appena queste saranno incorporate, spegnete le fruste e sistemate un colino sulla ciotola.

In questo modo potrete setacciare la farina e il lievito per dolci. Mescolate bene con una spatola ed ecco pronto l’impasto.

Riempite 12 pirottini di carta disposti in una leccarda da muffin. Sarà sufficiente riempire a cucchiaiate ogni stampino con circa 40 g di impasto. Prima di infornare sbattete più volte la teglia sul piano da lavoro, in questo modo andrete a livellare accuratamente la superficie e otterrete dei cupcake gonfi ma con la superficie piatta. Cuocete in forno caldo a 180° per circa 25 minuti. Una volta cotti lasciateli raffreddare a temperatura ambiente prima di guarnirli.

Per guarnire prepare il frosting, in una ciotola mescolate con le fruste a velocità media il burro a temperatura ambiente insieme a metà dose di zucchero a velo, al latte a temperatura ambiente e l’essenza di vaniglia.

Azionate le fruste e lavorate il tempo necessario affinché gli ingredienti si compattino tra loro. Quindi man mano aggiungete lo zucchero a velo che avete da parte, un cucchiaio alla volta. Alla fine avrete ottenuto una crema dalla consistenza liscia e cremosa. Trasferitela in una sac-à-poche con bocchetta a stella e guarnite le tortine. Ecco pronti i vostri cupcake.

Cupcake – Consigli utili

I cupcake si conservano in frigorifero per 2-3 giorni sotto una campana di vetro. In questo caso sarebbe meglio tenerli separati dalla crema. Una volta pronto l’impasto è bene cuocerlo subito. La crema può essere preparata anche il giorno prima.