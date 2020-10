Ricetta pasta melanzane e pomodorini: ingredienti, preparazione e consigli

La pasta melanzane e pomodorini è un primo piatto vegetariano molto colorato e goloso che nella semplicità dei suoi ingredienti racchiude i profumi del mediterraneo. Tanti cubetti di melanzana stufati dolcemente rendono il piatto avvolgente e vellutato, e il basilico e i pomodorini lo bilanciano in freschezza. Un primo buono da gustare caldo, ma anche freddo.

Pasta melanzane e pomodorini – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Sedanini Rigati 320 g

Melanzane 350 g

Pomodorini ciliegino 250 g

Basilico qualche foglia

Cipollotto fresco 100 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 30 g

Pasta melanzane e pomodorini – Preparazione

Per preparare la pasta melanzane e pomodorini per prima cosa occupatevi di quest’ultime. Lavatele, spuntatele e tagliatele prima a fette e poi a cubetti di circa 1 cm. Quindi trasferitele in un colino, salatele leggermente e posizionate al di sopra di esse un piattino con un peso e lasciatele spurgare per un paio d’ore.

Quando le melanzane avranno eliminato tutta l’acqua di vegetazione, iniziate a tagliare il cipollotto prima a metà e poi a fettine piuttosto sottili. Versate l’olio in un tegame, lasciatelo scaldare e unite il cipollotto. Una volta che sarà ben dorato aggiungete le melanzane, salate, pepate e lasciate cuocere circa 15 minuti.

Nel frattempo lavate i pomodorini e tagliateli in 4 spicchi e aggiungeteli alle melanzane solo quando queste risulteranno tenere e cotte.

Aggiustate di sale e di pepe e lasciate cuocere per altri 4-5 minuti. Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua bollente, salata a piacere; una volta al dente scolatela e versatela direttamente nel tegame con le melanzane.

Saltate la vostra pasta con melanzane per qualche minuto aggiungendo le foglioline di basilico, ora non vi resta che impiattarla.

Pasta melanzane e pomodorini – Consigli utili

La pasta melanzane e pomodorini si conserva in frigorifero in un contenitore ermetico per massimo 2 giorni. Per dare un tocco filante alla vostra pasta con le melanzane, potete aggiungere dei dadini di mozzarella o di scamorza affumicata.