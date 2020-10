Approvato decreto Covid: mascherine obbligatorie al chiuso, multe confermate

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’ultimo decreto legge relativo alle misure anti Covid dopo l’incremento dei casi registrato nel nostro paese (oggi 3678 nuovi casi e 31 vittime, seppur con record di tamponi), proprio con l’intenzione di limitare il più possibile il diffondersi del contagio in maniera capillare come accaduto durante la primavera.

Obbligo mascherine totale

Il governo ha di fatto reso obbligatorie le mascherine indossate in qualunque luogo chiuso al di fuori della propria abitazione, a differenza di quanto accadeva in precedenza dove scattava l’obbligo solo per le zone aperte al pubblico soggette al sovraffollamento.

Da oggi invece come riportato testualmente dal testo del decreto (“in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”) sarà necessario indossare una protezione per il volto dapertutto.

Solo se si fa attività fisica si può essere esentati da quest’obbligo, così come ne sono esentati i bambini sotto i sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, “nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Sanzioni confermate

Confermata l’entità delle multe per chi contravvenga a queste disposizioni: da 400 a 1000 euro e sono quindi di entità uguale a quelle previste nei precedenti provvedimenti, mentre è stato ridotto il potere d’esercizio delle regioni che potranno solo scegliere se applicare misure più restrittive di quelle già esistenti, mentre per tutte le altre decisione sarà d’obbligo l’ok da parte del governo centrale.