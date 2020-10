Classifica e oroscopo giovedì 8 ottobre 2020: il Cancro torna in pista, Capricorno giù

Ecco l’oroscopo di giovedì 8 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La prima metà della settimana è passata rapidamente e siamo già a giovedì. Come cambieranno gli equilibri dei segni zodiacali? Chi sarà favorito dal stelle durante questa giornata? Il Cancro ritroverà forza, mentre l’Ariete e i Gemelli dovranno gestire con maggiore buonsenso le proprie finanze. Giornata produttiva per lo Scorpione e il Toro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di giovedì e la classifica dei segni.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì sarai molto in ansia per le tue finanze. Dovrai evitare le spese pazze per i prossimi giorni! Fai molta attenzione a non sfogare l’agitazione sul rapporto di coppia.

Toro

Cinque stelle. Avrai una bella forza e voglia di metterti in gioco. Giovedì sarà il giorno ideale per cominciare a fare programmi, a organizzare i prossimi mesi, avviare nuovi progetti.

Gemelli

Due stelle. In questo periodo sei molto preoccupato per i soldi e il tuo lavoro. Se stai valutando di fare un investimento importante, ti converrà aspettare un momento migliore. Occhio alle spese impreviste!

Cancro

Cinque stelle. Si prospetta una giornata molto promettente! Avrai forza in abbondanza, tanto che ritroverai la voglia di farti valere. Chi ha avuto alcune difficoltà in passato, d’ora in poi potrà superarle.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì è tempo di tagliare tutti i rami secchi, di eliminare dalla tua vita tutte le tensioni, le polemiche che ti stai trascinando da mesi. Buone notizie in arrivo!

Vergine

Cinque stelle. Avrai molta forza e vitalità. Se troverai il coraggio di metterti in gioco, potrai ottenere risultati sorprendenti. In amore le stelle favoriranno soprattutto i nuovi incontri.

Bilancia

Due stelle. Dovrai munirti di pazienza e diplomazia, perché non sarà una giornata affatto facile. Potresti ritrovarti nel bel mezzo di una discussione accesa oppure a dover risolvere un problema di lavoro. Mantieni la calma!

Scorpione

Quattro stelle. Sarà una giornata molto attiva. Le stelle sosterranno chi vorrà mettersi in gioco in nuovi progetti, chi sarà impegnato a riorganizzare le collaborazioni, i rapporti di lavoro, tutte le questioni pratiche rimaste in sospeso.

Sagittario

Tre stelle. Come indica l’oroscopo di giovedì sarai molto preso dal risolvere i tuoi problemi di lavoro, alcune questioni di carattere pratico. Avrai ben poca voglia di occuparti della tua vita amorosa.

Capricorno

Due stelle. Ti sentirai molto giù di corda, forse perfino abbattuto. Cerca di contrastare questo sconforto, altrimenti rischierai di trascorrere la giornata isolato dagli altri, chiuso in te stesso a consumarti nelle preoccupazioni.

Acquario

Tre stelle. Ti converrà usare estrema cautela, perché sarà facile perdere le staffe durante questa giornata. Potresti incappare in qualche tensione, sia sul lavoro che in amore. Sforzati di tenere il tuo nervosismo sotto controllo!

Pesci

Quattro stelle. Sarai sufficientemente forte da affrontare le questioni rimaste in sospeso in maniera chiara e diretta. Chi sta avendo un problema di carattere pratico, legale o burocratico, riuscirà a superarlo molto presto.