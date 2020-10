Adam Ounas all’asta – La campagna di rafforzamento del Cagliari di Eusebio Di Francesco si è chiusa con l’arrivo di Ounas dal Napoli. Il giocatore si trasferisce nella società sarda con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il giovane attaccante, classe ’96, fu acquistato dal Napoli nell’estate del 2017 dal Bordeaux e la scorsa stagione era stato girato in prestito al Nizza, sempre in Ligue1. Per quanto riguarda il Fantacalcio, questo movimento di mercato last minute può rappresentare una scommessa interessante.

La scheda di Adam Ounas per l’asta



Dove giocherà Adam Ounas

Ounas è un esterno d’attacco che si sposa molto bene con il 4-3-3 tipico di mister Di Francesco. L’algerino preferisce giocare sulla corsia destra per rientrare e calciare con il sinistro, suo piede naturale, ma può anche giocare a sinistra. In queste prime uscite il tecnico romano ha schierato Joao Pedro a destra e Sottil a sinistra (insieme a Nandez adattato in quel ruolo). A sinistra ricordiamo che, al momento, è anche indisponibile Pereiro. Ounas potrebbe quindi andare a destra con lo spostamento di Joao Pedro a sinistra, oppure essere dirottato sulla corsia mancina con Sottil che diventerebbe la prima riserva dell’algerino.

Bonus al Fantacalcio

L’anno scorso con la maglia del Nizza, in Ligue1, Ounas ha collezionato 16 presenze mettendo a segno 2 reti e 4 assist. Purtroppo, fino a questo momento, non è ancora riuscito a dimostrare a pieno il suo valore e Cagliari rappresenta una grandissima occasione per lui. Se giocherà in maniera costante, sicuramente, potrà far vedere finalmente di che pasta è fatto. Siamo davanti a un giocatore dal grande potenziale che, probabilmente, ha solo bisogno di sentire la fiducia dell’ambiente e del minutaggio giusto.

Cosa fare all’asta

Nelle aste che si sono svolte prima della fine del calciomercato, quasi sicuramente, il nome di Ounas figura tra gli svincolati. Ovviamente con il passaggio al Cagliari, negli ultimi minuti del mercato, il nome dell’algerino può stuzzicare quei fantallenatori in cerca della scommessa per completare il proprio attacco. Se c’è la possibilità di prenderlo davvero a poco può essere davvero un colpo interessante e low cost.