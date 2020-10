Josè Callejon all’asta – Nell’ultimo giorno di mercato la Fiorentina, dopo aver ceduto Chiesa alla Juventus, ha depositato il contratto di Josè Callejon. Lo spagnolo, dopo la lunga esperienza al Napoli, era svincolato dopo la naturale scadenza del contratto e attendeva una nuova possibilità in una piazza comunque importante. Dopo essere stato accostato alla Lazio e al Benevento, Callejon è approdato alla corte di Iachini ed è pronto a regalare gioie ai fantallenatori che punteranno su di lui.

La scheda di Josè Callejon per l’asta

Dove giocherà Josè Callejon

Josè Callejon è un esterno offensivo destro che conosciamo molto bene in Serie A. Al Napoli ha sempre giocato nel 4-3-3 come esterno alto a destra, ma con Ancelotti ha fatto anche il quarto a destra a centrocampo, la classica ala destra insomma. Nella Fiorentina si deve adattare a fare il quinto di centrocampo nel 3-5-2 di Iachini, infatti lo spagnolo arriva per sostituire Chiesa sull’out di destra. Al momento non c’è molta concorrenza su quella fascia, quindi sicuramente giocherà molto.

Bonus al Fantacalcio

Callejon negli anni al Napoli è sempre stato tra i centrocampisti più ambiti. Molto dell’interesse veniva dal fatto di giocare come esterno offensivo d’attacco, posizione che gli permetteva (anche grazie agli schemi di Sarri) di andare facilmente a segno e di servire spesso i compagni. Callejon in Serie A ha collezionato 255 presenze, mettendo a segno 64 reti e fornendo 58 assist. Il dubbio è che, se dovesse giocare a tutta fascia, potrebbe mancare un po’ di lucidità nel momento della conclusione o del passaggio decisivo.

Cosa fare all’asta

Il ritorno di Callejon al Fantacalcio è una notizia molto ben accolta da tutti i fantallenatori. Lo spagnolo in questi anni è sempre stato tra i giocatori più rilanciati, anche se nell’ultima stagione non ha brillato. E’ arrivato alla Fiorentina per fare il titolare, non per fare la comparsa, quindi avrà gli stimoli giusti per fare bene. Ci sono delle incognite però, per prima cosa bisogna vedere lo stato di forma e soprattutto l’adattamento a giocare a tutta fascia, che non rientra proprio nelle sue corde. Se volete puntare su di lui, fatelo ma senza spendere quello che avreste speso qualche anno fa per lui.