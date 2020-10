Davide gelosia incontrollata | Falò di controllo a Temptation Island

Davide non riesce più a controllare la sua gelosia nel vedere Serena sempre più coinvolta e vicina al tentatore all’interno del villaggio delle fidanzate. Proprio per questo, dopo aver chiamato Alessia Marcuzzi, decide di richiedere il falò di confronto anticipato senza aspettare i ventuno giorni canonici del reality.

Davanti al falò di confronto Davide aspetta così per diverso tempo la sua fidanzata che, decide di farlo attendere mettendo così ancora una volta la sua storia in bilico. Cosa succederà al confronto finale?

Davide gelosia incontrollata

Non è riuscito ad aspettare i ventuno lunghi giorni all’interno del villaggio dei fidanzati e decide una volta per tutte di richiedere il falò di confronto anticipato. Insieme ad Alessia Marcuzzi il fidanzato di Serena si è ritrovato davanti alla sua fidanzata, pronto a risolvere e rimettere in piedi la sua storia d’amore.

La coppia l’una davanti all’altro si è così ritrovata a dover chiarire quello che, non è affatto andato in questi tre lunghi anni confrontandosi così sull’estrema gelosia di Davide e la voglia di evadere di Serena.

Proprio per questo, Davide ha spiegato fin da subito di essersi molto innervosito nel vedere alcuni video di Serena che, si divertiva e si trovava bene con quasi tutti i tentatori. Al falò entrambi hanno cercato di spiegare le loro motivazioni ma fin da subito la stessa Serena ha chiarito quanti si sia sentita bene e quando poco abbia pensato al suo compagno. Delle parole che lo stesso Davide non si aspettava di sentire e che, ha voluto chiarire una volta per tutte.

Serena sempre più lontano da Davide

Dopo aver visto i video di Serena, Davide si è mostrato molto preoccupato spiegando quanto abbia paura di non sentirsi amato dalla sua compagna. A tal proposito la fidanzata ha spiegato di essere follemente innamorata di lui ma che all’interno del loro rapporto cerca più leggerezza e molta meno gelosia. Serena infatti, chiede al falò di confronto se Davide è disposto a cambiare per lei mettendo a freno alcune sue esagerazioni.

La coppia dopo un primo chiarimento decide così di uscire da Temptation Island insieme, pronti a ricominciare con nuovi presupposti e voglia di costruire.