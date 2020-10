Film Stasera in Tv – The Accountant – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Accountant. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Gavin O’Connor conBen Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal nei ruoli principali. Il film è stato il più noleggiato nel 2017 negli Stati Uniti. Ben Affleck ha dichiarato che questo è stato uno dei ruoli che più ha preferito, insieme a Batman nel DC Extended Universe, Holden McNeil in In cerca di Amy (1997), Tony Mendez in Argo (2012) e Chucky di Will Hunting – Genio ribelle (1997).

The Accountant – Trama

Christian Wolff, uno studioso di matematica che ha più affinità con i numeri che con le persone, lavora sotto copertura in un piccolo ufficio di provincia come contabile freelance per alcune delle più pericolose organizzazioni criminali del pianeta. Nonostante abbia alle costole la divisione anti-crimine del Dipartimento del Tesoro, guidata da Ray King, Christian accetta un nuovo cliente: una compagnia di robotica, nella quale una contabile ha scoperto ammanchi per milioni di dollari. Ma non appena Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi quindi alla verità, il numero delle vittime aumenta.

The Accountant – Trailer Video

The Accountant – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The accountant

Genere: Thriller, Azione

Durata: 2h 5m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Gavin O’Connor

Cast: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal

The Accountant – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi mercoledì 7 settembre. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine degli episodi in replica di The Big Bang theory.