Film Stasera in Tv – The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano nei ruoli principali. Basato sulla vera storia degli sceneggiatori del film e coppia nella vita, Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, il film racconta tutto ciò che l’aspirante comico pakistano Kumail (interpretato dallo stesso Kumail Nanjiani) e la sua fidanzata americana Emily (Zoe Kazan) hanno dovuto affrontare per superare i pregiudizi delle rispettive famiglie e 1.400 anni di antiche tradizioni. Una commedia romantica, divertente e commovente, ricca di idee e battute sulla diversità culturale, i matrimoni combinati e le relazioni/reazioni delle rispettive famiglie.

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no – Trama

Kumail è un comico che lavora per Uber e si esibisce di notte proponendo uno spettacolo sulle proprie origini pakistane. I suoi genitori, immigrati musulmani, gli combinano incontri con donne pakistane, sperando che lui segua il loro esempio in un matrimonio combinato, ma il ragazzo non è interessato. Durante uno spettacolo Kumail viene disturbato da Emily, e il loro incontro casuale si trasforma in una relazione. Da quel momento però partono le difficoltà per far comprendere, e comprendere a propria volta, l’importanza del loro rapporto.

Titolo Originale: The Big Sick

Genere: Commedia

Durata: 2h

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Michael Showalter

Cast: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10di oggi mercoledì 7 settembre. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi