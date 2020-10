Giulia Cavaglià mostra all’interno delle sue storie Instagram un mazzo di rose che un ammiratore segreto le avrebbe mandato durante la giornata di ieri. La ex tronista di Uomini e Donne però, sommersa dai continui messaggi conferma finalmente la rottura con Francesco Sole e racconta se sia lui o meno a spedirle questi regali.

L’ex volto di Uomini e Donne dopo le lunghe vacanze insieme agli amici e alla famiglia, ha deciso di tornare alla sua quotidianità. Questo l’ha così spinta ad impegnarsi nel lavoro inseguendo così il suo hobby sui social ma durante la giornata di ieri, qualcosa sembra cambiarle completamente la giornata. Chi è la persona che ha spedito le rose spedite a Giulia Cavaglià?

Giulia Cavaglià conferma la rottura con Francesco

Diversi mesi fa la coppia formata da Giulia e Francesco ha preso ben due strade completamente diverse. La coppia che prima dell’estate sembrava più unita che mai, ha avuto una forte crisi che li ha portati a separarsi per sempre. Entrambi infatti, durante i mesi di caldo si sono mostrati ai loro fan su Instagram lontani l’uno dall’altra senza dare spiegazioni ma soprattutto senza affermare che la loro storia d’amore fosse realmente finita.

Nonostante tutti i social avessero capito quello che era realmente accaduto, solo durante la giornata di ieri Giulia Cavaglià ha confessato la rottura definitiva con Francesco Sole, giustificandosi per alcune rose rosse che le sarebbero state spedite da un ammiratore segreto. Di cosa stiamo parlando?

Ex tronista ha un ammiratore segreto

Durante la giornata di ieri, nel pomeriggio Giulia Cavaglià ha ricevuto un grandissimo mazzo di rose rosse da un ammiratore segreto. All’interno del biglietto infatti, non c’era nessun nome ma solamente un: “Sei una persona speciale”.

Il regalo inaspettato ha così fatto impazzire i fan che erano convinti fosse Francesco Sole a mandarlo ma poco dopo la stessa ex tronista ha smentito questa supposizione. Giulia ha infatti spiegato che non è di certo lo scrittore a farle questi continui regali e di non rovinare i ricordi belli che ha con lui solamente per il gusto di parlare sui social.