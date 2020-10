Gli uomini meno passionali in assoluto: ecco a quali segni appartengono

E’ evidente che non siamo tutti uguali, e anche gli uomini differiscono parecchio per indole istintiva e razionale, anche nelle relazioni interpersonali: molti ostentano una certa passione in ogni cosa che fanno, altri invece appaiono più distaccati e poco interessati ad un’indole “calorosa”. Ecco i segni notoriamente meno passionali tra i profili maschili:

Vergine

Non freddi in senso assoluto, ma semplicemente poco interessati a mostrare entusiasmo in maniera evidente neanche verso una persona di suo gradimento: ansiosi di natura, i nati sotto la Vergine sembrano avere altre priorità, e anche in fase di corteggiamento mettono in mostra altre qualità rispetto ad una passione sfrenata.

Pesci

Un segno sensibile per definizione e decisamente empatico, tuttavia trova difficoltà nel “lasciarsi andare” nei momenti topici principalmente per timore di essere giudicato o di subire una reazione non positiva dall’altra parte. Gli uomini nati sotto questo segno tendono molto ad assecondare il partner piuttosto che manifestare attenzioni in modo evidente.

Acquario

Il loro più grande problema è l’equilibrio e la difficoltà nell’esternare i propri sentimenti in maniera naturale e “sana” sopratutto nel rapporto di coppia dove sono in primis alla ricerca di una compatibilità emotiva prima che fisica, mettendo quest’ultima in secondo piano. Solo in fase decisamente avanzata e stabile nella relazione riescono generalmente a palesare una certa passione.

Capricorno

Ambizioso, concreto e talvolta calcolatore, l’uomo Capricorno non è esattamente un maestro di seduzione e passione travolgente, almeno in apparenza: la sua formazione caratteriale lo porta a dare maggiore priorità ad atteggiamenti maturi e “produttivi” in una relazione che è basata molto sul reciproco rispetto ma che dall’esterno appare distaccata e fredda dalla maggior parte delle persone.