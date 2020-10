Ricetta crema all’arancia: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta della crema all’arancia, una delicata e profumata crema agli agrumi, ottima per moltissimi dolci, ma anche buonissima da mangiare cosi com’è. Si realizza con la base della classica crema pasticcera ma al posto del limone. Il profumo della scorza e l’acidità del succo di arancia renderanno questa crema davvero speciale.

Crema all’arancia – Ingredienti

Latte intero 500 g

Zucchero 200 g

Succo d’arancia 50 g

Scorza d’arancia 1

Tuorli (circa 6) 90 g

Fecola di patate 40 g

Crema all’arancia – Preparazione

Per preparare la crema all’arancia per prima cosa grattugiate la scorza, spremete l’arancia e prelevate la giusta quantità di succo. Versate il latte in un pentolino, aggiungete la scorza d’arancia e portate a bollore a fuoco basso.

Nel frattempo in un altro tegame versate tuorli e zucchero. Amalgamate bene con una spatola, poi aggiungete la fecola e mescolate ancora. Aggiungete poi anche il succo d’arancia e mescolate nuovamente fino ad ottenere un composto liscio e privo di grumi.

Non appena il latte inizierà a bollire versatene un po’ nel composto di tuorli, per stemperarlo. Quindi mescolate e aggiungete il latte rimasto. Portate la crema sul fuoco e cuocetela circa 5 minuti, mescolando con una frusta, fino a che non risulterà liscia e densa.

Trasferite la crema in una ciotola, coprite con pellicola a contatto e lasciate raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero.

Crema all’arancia – Consigli utili

La crema all’arancia si conserva in frigorifero per 3 giorni al massimo. E’ possibile aggiungere 10 g di liquore all’arancia al composto di tuorli e zucchero. Per far scendere velocemente la temperatura della crema mantenendola lucida, potete versarla in una ciotola immersa in un’altra più grande con ghiaccio.