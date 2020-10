Ricetta torta salata funghi e lenticchie: ingredienti, preparazione e consigli

Le torte salate sono originali, creative, stuzzicanti praticamente perfette per qualsiasi occasione, basta solo scegliere l’ingrediente che fa la differenza. Così ci siamo lasciati ispirare dalle lenticchie. Una stravagante e gustosa torta salata funghi e lenticchie, è questa la ricetta che vi proponiamo oggi.

Torta salata funghi e lenticchie – Ingredienti

Ingredienti per una teglia da 24 cm

Burro freddo a pezzetti 100 g

Farina 00 200 g

Acqua ghiacciata 70 g

Sale fino 1 pizzico

Per il ripieno:

Lenticchie secche 200 g

Brodo vegetale 600 g

Pancetta affumicata 150 g

Scalogno 30 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Funghi chiodini 200 g

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 30 g

Pecorino grattugiato 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Uova (circa 3) 165 g

Torta salata funghi e lenticchie – Preparazione

Per preparare la torta salata funghi e lenticchie cominciate dalla base di brisé. Nel mixer versate la farina, il burro freddo a pezzi, un pizzico di sale e frullate il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso. Trasferite l’impasto farinoso su una spianatoia ed impastate brevemente unendo, poca alla volta, l’acqua fredda. Lavoratela il meno possibile, in modo da non far sciogliere il burro, fino ad ottenere un impasto compatto ed elastico. Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 40 minuti.

Intanto occupatevi del ripieno quindi sbucciate e tritate finemente lo scalogno. Poi eliminate la cotenna dalla pancetta affumicata e tagliate a striscioline di mezzo centimetro.

In una padella capiente versate dell’olio e cuocete a fiamma bassissima lo scalogno lasciandolo sudare per 7-8 minuti, ricordate di mescolare di tanto in tanto. Poi unite anche la pancetta cuocendo per 3-4 minuti. Quando il fondo sarà ormai ben cotto potrete versare le lenticchie secche e coprire con il brodo vegetale. Con un coperchio andate a chiudere il tegame e cuocete per 30 minuti; lasciate raffreddare completamente quando saranno pronte.

Pulite i funghi chiodini eliminando eventuali residui di terreno e poi sbollentateli in acqua bollente per 15 minuti, infine scolateli per bene.

Nel frattempo lasciate insaporire l’aglio in una padella con un filo d’olio poi eliminate quest’ultimo e saltate i funghi per 2-3 minuti, dopodiché sfumate con il vino bianco e non appena sarà evaporato, spegnete la fiamma e lasciate raffreddare completamente.

Riprendete la brisé e tirate l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata a circa 0,5 cm di spessore, avvolgete la sfoglia sul mattarello e sistematela all’interno di una teglia forata; eliminate con un coltello gli eccessi di pasta.

In una ciotola capiente versate le uova e mescolate con il pecorino, unite le lenticchie e i chiodini, aggiustate di sale e di pepe e, dopo aver amalgamato per bene, versate il composto nella tortiera.

Livellate e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 30 minuti, dopodiché abbassate la temperatura a 170° e cuocete ancora per 20 minuti. Lasciate intiepidire prima di estrarla dalla teglia e poi servite la vostra torta salata funghi e lenticchie.

Torta salata funghi e lenticchie – Consigli utili

Se avete utilizzato ingredienti freschi e non decongelati potete congelare, da cotta, la torta salata funghi e lenticchie. Una volta pronta potete anche conservarla in frigorifero per 2-3 giorni coprendo accuratamente con pellicola trasparente.