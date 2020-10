Ultime perizie sull’incidente di Alex Zanardi: perse il controllo ed andò a scontrarsi

Le ultime perizie operate sulla dinamica dell’incidente che ha coinvolto il pilota Alex Zanardi lo scorso 19 giugno, durante una gara di beneficienza mentre era a bordo della propria handbike, velocipede creato apposta per i paraplegici.

Ultimi riscontri

Gli ultimi esami hanno fatto emergere uno scenario preciso sul terribile incidente avuto luogo lungo la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena:

nessun guasto meccanico all’handbike, che avrebbe terminato la sua corsa impattando sul camion guidato dal quarantaquattrenne Marco Ciacci mentre viaggiava ad una velocità do 50 km/h, quindi sotto il limite, mentre il possente mezzo non superava i 40 all’ora.

Zanardi, secondo la dinamica, avrebbe probabilmente avvistato l’ostacolo per tempo svoltando a destra, ma il mezzo sarebbe andato in sovrasterzo, e ribaltandosi prima di terminare la sua corsa sulla corsia opposta battendo la testa contro il cerchione anteriore sinistro del camion.

Versione discordante

Differente la versione fatta trapelare da Giorgio Cavallin, consulente della famiglia di Zanardi che ha rilevato ed evidenziato un’invasione della corsia adiacente da parte del camion guidato da Ciacci, versione che la perizia non avrebbe rilevato. Dubbi anche da parte di Mattia Strangi, perito di parte dell’autista dell’autocarro, che si accoda alla prima versione. Oramai certa la mancanza di responsabilità da parte del manto stradale, apparso in buono stato e della stessa handbike.