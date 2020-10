F1 Passion | Vettel: “Attratto dal progetto Aston Martin, sarà come una prima volta”

Sebastian Vettel lascerà la Ferrari, costretto o non costretto, alla fine di questa stagione 2020 per unirsi all’Aston Martin, che quest’anno corre con il nome di ‘Racing Point’.

E’ il minimo che possiamo dire è che il quattro volte campione del mondo di F1 sembra essere sempre più attratto da questo progetto.

” Amo le corse e voglio andare avanti “, dice. Aston Martin sarà molto diversa dalla Ferrari e quindi molte cose sembreranno come se fosse la prima volta. È un’avventura fantastica per tutta la squadra e spero di poter fare la mia parte con le mie prestazioni. ”

“ Sono già state spuntate molte caselle: le prestazioni, la posizione attuale della squadra, il suo potenziale, il futuro con il nome e le risorse aggiuntive. Ma è stato proprio lo stato d’animo che mi ha convinto a unirmi a loro. ”

“ C’è anche un po ‘di divertimento in questo progetto, ammette Vettel, quindi è molto diverso dalla Ferrari. Ovviamente, la pressione aumenterà man mano che Aston Martin avanza in Formula 1. Ma l’avventura si preannuncia già incredibile, emozionante ma anche ricca di sfide, per il team e per me. “