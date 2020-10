Adua Del Vesco al centro dello scandalo | Strana iniziativa fuori dal GF Vip

Adua De Vesco si trova ancora una volta al centro dello scandalo e la motivazione sembra essere un’iniziativa presa da parte di una sua pagina Instagram ufficiale. L’AresGate e tutte le bugie che Adua ha tenuto fino ad ora per sé sembrano ormai essere sulla bocca di tutti grazie alla confessione che, durante la serata di lunedì ha dato in diretta ad Alfonso Signorini.

L’attrice infatti, durante la diretta di lunedì sera ha confessato la fine storia d’amore avuta con Massimiliano Morra. Adua ha infatti spiegato la sua ennesima favola di cartone che avrebbe interpretato per anni proprio come con Gabriel Garko. La finta coppia all’interno del Grande Fratello Vip ha così confessato di non essere mai stata insieme e di aver finto una relazione che in realtà era soltanto una forte amicizia. Durante la giornata di ieri però, qualcosa all’esterno della casa più spiata d’Italia sembra prendere una piega senza precedenti. Cosa sta realmente succedendo?

Adua Del Vesco al centro dello scandalo

Durante la giornata di ieri, la pagina ufficiale di Adua Del Vesco ha caricato sul suo profilo Instagram un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tutto quello che sta girando intorno all’attrice sembra infatti molto stano sia agli occhi dei telespettatori che degli stessi concorrenti che, cominciano a pensare che il tutto sia una vera e propria strategia per vincere.

Il profilo ufficiale dei fan di Adua infatti, durante la giornata di ieri ha caricato una storia Instagram molto particolare. L’iniziativa afferma che: “Siamo consapevoli degli argomenti tirati fuori da Rosalinda, di tutti gli attacchi, offese pesanti e dinamiche poco chiare sui vari personaggi. Adesso vogliamo prendere una posizione, diversa da quella che molti possono pensare. […] Noi vogliamo trasmettere un messaggio concreto, positivo e costruttivo, perché questi giorni ci hanno evidenziato che ce n’è tanto bisogno per tutti noi. Il bene e la verità devono trionfare sempre!”.

Movimento dalla parte della gieffina

La pagina Instagram ufficiale dei fan di Adua De Vesco ha così proposto un’iniziativa repostata in poche ore anche dal suo fidanzato che, h fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Il web però, non sembra affatto d’accordo con tutto questo, confessando di strumentalizzare una verità che avrebbe dovuto portare a galla un brutto periodo ma che invece sta diventando un vero e proprio teatrino.

L’iniziativa, infatti propone: “l’idea è quella di pubblicare su Instagram, Facebook, Twitter un post con un selfie/foto con un foglio con scritto a mano ‘Ho sbagliato anche io‘. Come didascalia del post, ognuno, se si sentirà, potrà raccontare un aneddoto riguardo un episodio in cui ha sbagliato, mentendo e ammettendo il proprio errore dopo ore, anni o addirittura solo adesso tramite post“.