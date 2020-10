Albano Carrisi e il ritorno con Romina | La profezia di Don Santino Spartà

Il destino di Albano Carrisi sembra ormai segnato e il ritorno di fiamma con Romina Power viene annunciato ancora una volta da Don Santino Spartà che, in un’intervista al settimanale Adesso svela la sua profezia. Il cantante che tutt’ora continua la sua grandissima storia d’amore con Loredana Lecciso sembrerebbe aver un futuro totalmente diverso da quello che crede.

Il matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power è ormai terminato da diversi anni anche se, tantissimi fan della coppia sperano ancora il un loro ritorno inaspettato. A far sognare ancora una volta questi stessi fa infatti, è proprio Don Santino che, sembra aver predetto il futuro del cantante. Di cosa stiamo parlando?

Albano Carrisi e il ritorno con Romina Power

La vita del cantante in questi ultimi anni sembra aver subito tantissimi cambiamenti ma il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso ha sconvolto tutti i fa che, speravano di rivedere Albano insieme a Romina Power. Negli ultimi mesi infatti, nel mondo dello spettacolo era affiorata la notizia del matrimonio tra Loredana Lecciso e lo stesso Albano Carrisi che, ha smentito il tutto ma confermato il forte amore che li lega.

A dare l’ultima speranza di rivedere ancora insieme Albano Carrisi e Romina Power, sono state le parole di Don Santino Spartà che la coppia tornerà insieme in un futuro. Le sue parole hanno così lasciato molto sorpresi i social e lo stesso Don Santino ha confessato tutto al settimanale Adesso. Quali sono state le sue affermazioni?

Don Santino Spartà e la sua profezia

Il prete dei Vip ha così annunciato la grande notizia confessando al settimanale Adesso quelle che sono le sue convinzioni. Don Santino ha affermato nei confronti dei Vip e poi di Albano: “Le dico per cognizione diretta e non per sentito dire. Io discuto e parlo con loro e sotto la scorza di persone apparentemente ridanciane si cela un animo molto credente e volitivo nella ricerca di Dio. Talvolta per il loro mestiere e gli impegni non hanno la possibilità di essere dei buoni praticanti, ma in coscienza il quadro non è male. Albano Carrisi è diverso. Ultimante ha fatto una intervista sul Papa che ho trovato di ampio respiro, roba da teologo o quasi”.

Don Santino ha così confermato il futuro ritorno di fiamma: “E lo dico che presto tornerà con Romina Power. Saranno di nuovo come marito e moglie, quella con la Lecciso la possiamo definite una “scappatella”. Il vincolo contratto con Romina è ancora valido, non si è mai rotto e i due presto torneranno a vivere insieme, saranno di nuovo marito e meglio, nella vita e non solo sul palcoscenico. Ho una fonte che mi assicura questo ricongiungimento”.