Anticipazioni Una vita – 9 ottobre – Marcia aggredita!

Una vita ritorna nel primo pomeriggio del 9 ottobre 2020, come sempre su Canale 5. Nella nuova puntata vedremo Marcia davvero in difficoltà. L’abbiamo lasciata alle prese di Alfredo, convinto di doverla mettere alle strette per ottenere informazioni su Felipe. Adesso il Bryce passerà direttamente all’azione.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che l’avvocato verrà informato dell’accaduto e cercherà di trovare il modo per incastrare Alfredo. Che cosa avrà in mente? Scopriamo tutti i dettagli sull’episodio.

Dove siamo rimasti

Nella puntata precedente, Liberto cerca di convincere Rosina a dargli una seconda possibilità. La donna però non sembra intenzionata a perdonarlo: sceglierà comunque di lasciare il Paese e trasferirsi all’estero? Cinta intanto propone ad Emilio di fuggire insieme: Antonito sarà il complice perfetto per la ragazza. I due infatti potrebbero così sfuggire alle angherie di Ledesma.

Anticipazioni Una vita – 9 ottobre 2020

Alfredo ha deciso di mettere in atto il suo piano, anche se non sarà la sua mano ad abbattersi in modo diretto su Marcia. La domestica è stata aggredita e non riesce proprio a riprendersi. La cosa non sfuggirà a Felipe, che concluderà con facilità che Alfredo sia responsabile dell’accaduto. L’uomo del resto vuole ottenere le informazioni sul conto dell’avvocato, soprattutto per mettere Genoveva con le spalle al muro.

Felipe e Genoveva infatti si sono baciati e stanno vivendo la loro favola d’amore. Anche se entrambi sanno di doversi muovere in modo attento e preciso. Quando Marcia verrà presa di mira, Felipe deciderà di passare all’attacco. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che l’avvocato cercherà di ottenere delle prove contro Bryce per poterlo incastrare. Troverà il modo di incolparlo per quanto accaduto a Marcia?