Antonio tra paure e debolezze | Il confronto con Nadia a Temptation Island 

La puntata di ieri ha previsto davvero tanti colpi di scena per la coppia formata da Nadia e Antonio. Il percorso all’interno dei rispettivi villaggi a Temptation Island non stava procedendo a gonfie vele anche a causa della vicinanza tra Nadia e il single Stefano.

La fidanzata per l’appunto, sempre più vicina al tentatore Stefano, sembrava viversi la spiensieratezza che da tempo mancava nella sua coppia, soprattutto a causa della differenza di età con il suo ragazzo. Antonio però, stanco di non poter chiarire con la sua compagna, ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Cosa è successo?

Antonio tra paure e debolezze

Solo durante gli ultimi giorni Antonio sembrava aver capito di dover fare qualcosa per riprendersi la sua ragazza, visto che ha il presentimento e la paura di perderla. Ricordiamo tutti il modo in cui aveva vissuto il viaggio nei sentimenti, isolandosi e socializzando poco, e di come aveva sempre reagito pacatamente di fronte all’atteggiamento di Nadia. Ieri invece, sembrava aver cambiato reazione nei confronti delle immagini che ha visto durante l’ultimo falò.

Chiamato nel pinnettu Antonio aveva visto un video decisivo per lui che, lo ha così spinto verso una scelta davvero importante. Le parole all’interno del video sono chiare fin da subito, Nadia e il tentatore sembravano programmare un incontro fuori dal programma. Indeciso se chiedere o no il falò di confronto anticipato, Alessia gli ha mostrato ben altro. Di nuovo vediamo i due vicini, dove il loro rapporto sembra essere altalenante, visto che il single ha provato più volte ad allontanarsi fino a ritornare tra le braccia di Nadia.

Il falò di confronto a Temptation Island

Una volta aver visto queste immagini Antonio ha confessato di sentire troppo la mancanza della sua ragazza, così tanto da voler richiedere di vederla subito. Dopo averci pensato su, Nadia ha così deciso di accettare il falò per confrontarsi con il suo ragazzo. Uno davanti all’altra ripercorrono le tappe all’interno del villaggio delle fidanzate, dove appunto Antonio cerca di capire se esiste un interesse fondato verso il tentatore, ma lei proprio non sa come spiegarsi.

A cuore aperto lei confessa fin dall’inizio di aver capito molte cose, soprattutto i suoi errori come quello di aver preso con troppa leggerezza una convivenza. Soprattutto di non aver dato importanza ad alcuni momenti bui che ha avuto Antonio, il quale proprio per questo le ha fatto mancare quell’affetto che lui stesso cercava. Con dei nuovi propositi per far ripartire la loro relazione, la coppia esce insieme sperando di smussare quel lato di chiusura che entrambi hanno.