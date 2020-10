Armando Incarnato fugge dalla finzione | Cavaliere vecchio stampo a Uomini e Donne

Sono puntate molto intense quelle che stanno andando in onda in questi giorni a Uomini e Donne per il cavaliere campano Armando Incarnato. Protagonista assoluto di questa nuova edizione di Uomini e Donne, nel bene e nel male, Armando Incarnato fugge dalla finzione dei tempi moderni e si dimostra un vero e proprio cavaliere vecchio stampo.

Del resto, chi lo conosce e lo segue da tempo sa che, a dispetto del temperamento sanguigno, scorre perfino sangue blu nelle vene del cavaliere. In queste ultime puntate, Armando Incarnato è ancora invischiato nel triangolo amoroso che lo vede protagonista insieme al tronista, Gianluca De Matteis, e alla corteggiatrice, Lucrezia Comanducci.

Armando Incarnato contro la finzione

Gianluca ha chiesto più volte e con forza a Lucrezia di decidere tra lui e Armando, mentre, quest’ultimo è stato meno pressante nei confronti della corteggiatrice, capendo la sua posizione non facile. In ogni caso, Armando Incarnato sembra determinato a non arrendersi e a dimostrare di che pasta è fatto.

Sarà per questo che Armando Incarnato fugge dalla finzione dei tempi di oggi, scrivendolo anche sul suo profilo Instagram. Il cavaliere vuole dimostrare di essere vecchio stampo e di avere ben saldi nel suo cuore valori che non passeranno mai di moda. Nelle scorse puntate, Lucrezia Comanducci ha espresso dei dubbi su Armando Incarnato, soprattutto per ciò che riguarda la vita “mondana” condotta dal cavaliere, spesso in giro con gli amici e per eventi.

Sani valori fuori da Uomini e Donne

Probabilmente per questi motivi Armando Incarnato ha voluto esporsi, scrivendo una frase sibillina sul suo profilo Instagram. “Quella voglia matta di riportare il bianco e nero di una volta tra i finti colori dei tempi d’oggi”. Con queste parole e con uno scatto in bianco e nero al volante di un’auto, Armando Incarnato sembra dare l’impressione di voler rifuggire le apparenze, dimostrando di avere ben altro nel cuore e nella testa.

Il cavaliere partenopeo riuscirà nel suo intento di scrollarsi di dosso l’immagine da “cattivo ragazzo” che sembra perseguitarlo? Armando Incarnato si è lamentato più volte di essere continuamente frainteso, dentro e fuori da Uomini e Donne. Cosa gli riserverà il futuro, in amore e nella vita? Il cavaliere riuscirà a trovare la donna per lui grazie a Uomini e Donne o la sua “fama” lo precederà sempre, mettendolo in difficoltà senza reali motivi?