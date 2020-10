Asamoah al Brescia? Il calciomercato è finito, ma quello degli svincolati resta ancora vivo e pronto a regalare colpi di scena inaspettati. Un esempio? Il passaggio del Campione del Mondo tedesco, Mario Gotze, al Psv Eindhoven. Tra gli svincolati ‘illustri’ di questa sessione di calciomercato c’è anche Kwadwo Asamoah, nell’ultima stagione all’Inter.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe una società a sorpresa: il Brescia del sempre ambizioso presidente Celliino, alla ricerca di esperienza e qualità per tornare subito in Serie A. La Serie B per Asamoah sarebbe una novità. Il centrocampista ha vinto sei scudetti con la Juventus, ha partecipato a tre finali europee e ora potrebbe chiudere la sua carriera in Serie B, al Brescia pronto ad essere l’uomo di punta della squadra del presidente Cellino.

La sua presenza servirebbe sicuramente anche per ricompattare uno spogliatoio scosso dopo un inizio di stagione non proprio positivo e che ha visto l’esonero di Gigi Delneri, dopo appena due giornate, e il ritorno in panchina di Diego Lopez. La presenza di un elemento come Asamoah potrebbe dare nuova linfa vitale allo spogliatoio e permettere alla squadra di sognare concretamente l’approdo in Serie A.