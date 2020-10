Classifica e oroscopo di venerdì 9 ottobre 2020: il Toro vola alto, malessere per la Bilancia

By

Ecco l’oroscopo di venerdì 9 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana lavorativa sta quasi per finire e molto presto ci ritroveremo alle porte di un nuovo weekend. Nel frattempo, scopriamo quali segni saranno favoriti dalle stelle venerdì. Il Cancro continuerà la sua lenta, ma progressiva rimonta, il Toro e la Vergine voleranno alto. Piccoli, fastidiosi acciacchi per la Bilancia e il Capricorno, i Pesci potranno recuperare in amore. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì avrai il nervosismo alle stelle. Se dovrai affrontare delle discussioni, ti converrà usare la diplomazia, altrimenti rischierai nuovi contrasti in famiglia o sul lavoro.

Toro

Cinque stelle. Anche se in passato hai avuto qualche piccola crisi in amore, d’ora in avanti potrai recuperare una bella armonia. Il fine settimana permetterà a molti Toro di vivere momenti ricchi di emozioni. Favoriti anche i nuovi incontri.

Gemelli

Due stelle. Sono giornata molto faticose. Sul lavoro ti stai impegnando molto, anche se i risultati faticano ad arrivare. Forse anche i guadagni che vorresti tu! Cerca di fare attenzione alle spese di troppo.

Cancro

Quattro stelle. Finalmente cominci a recuperare, seppure lentamente. Questa venerdì riacquisterai più forza, ma non demoralizzarti se il lavoro non si sbloccherà del tutto. Per questo, dovrai aspettare il prossimo gennaio.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì dovresti fare più chiarezza dento e intorno a te. È il momento giusto per tagliare i rami secchi e circondarsi solo di persone positive e affidabili. Sul lavoro riuscirai a risolvere un problema.

Vergine

Cinque stelle. Si prospetta una giornata molto promettente, sia sul lavoro che in amore. Le stelle favoriranno specialmente chi avrà il coraggio di intraprendere nuove strade, chi avrà la curiosità di sperimentare.

Bilancia

Due stelle. sarà l’ennesima giornata piuttosto faticosa. Potresti trascinarti dietro un malessere, anche fisico, emerso nei giorni scorsi. Occhio a possibili conflitti in famiglia: cerca di mantenere la calma!

Scorpione

Quattro stelle. Avrai una bella carica di energia che potrai indirizzare nel tuo rapporto di coppia, nei rapporti famigliari e nei nuovi progetti che vorrai avviare. Chi è alla ricerca di qualche conferma, potrà sfruttare questa giornata.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì se sentirai una voglia crescente di ribellione dovresti trasformarla in energia costruttiva, in determinazione. Nel corso di questa giornata potrai chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso.

Capricorno

Tre stelle. Occhio ai piccoli acciacchi, evita gli sforzi! Le stelle favoriranno i Capricorno impegnati in un nuovo corso di studio o chi sta avviando un progetto di lavoro. In amore ci sarà la possibilità di recuperare.

Acquario

Due stelle. Cerca di tenere la tua ansia, il bisogno di nuovi riferimenti sotto controllo e porta pazienza, fai ogni cosa con molta calma. Dovrai imparare a gestire i tuoi alti e bassi, altrimenti perderai di vista gli obiettivi finali.

Pesci

Quattro stelle. Anche se potrebbe affiorare un po’ di nervosismo, la giornata sarà decisamente positiva. Le stelle ti sosterranno se vorrai riappacificarti con il partner, vivere dei momenti piacevoli con la persona che ami.