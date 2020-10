Chris Smalling all’asta – Quella tra Smalling e la Roma è stata una delle telenovele che ha tenuto banco in questa atipica sessione di mercato. Da quando, finito il campionato, Smalling è tornato al Manchester United sono iniziate le voci di un suo ritorno alla Roma. Se il giocatore ha sempre manifestato la volontà di voler tornare in giallorosso, i problemi sono nati attorno all’accordo economico tra le due società. Per non farsi mancare niente, l’accordo definitivo è stato trovato negli istanti finali del calciomercato, tanto che in molti hanno temuto per la chiusura effettiva dell’affare.

La scheda di Chris Smalling per l’asta

Dove giocherà Chris Smalling

Smalling è un difensore centrale di grande stazza fisica, alto circa 1,94 metri. L’inglese andrà a collocarsi nella difesa a tre che Fonseca, dalla fine della scorsa stagione, sta proponendo nella sua Roma. Il giocatore è già stato in giallorosso lo scorso campionato e si è ben comportato in questo esperimento tattico. I difensori centrali a disposizione del tecnico portoghese sono davvero contati, ma uno tra Mancini, Ibanez e Kumbulla rischia di arretrare nelle gerarchie e di perdere minutaggio. Anche se, visti gli impegni europei della Roma, giocheranno tutti in maniera costante.

Bonus al Fantacalcio

Chris Smalling, la scorsa stagione, ha dimostrato di poter sfruttare la sua altezza per andare a colpire anche in area avversaria. In 30 presenze, nella sua prima esperienza italiana, ha segnato 3 reti e fornito qualche assist sempre sugli sviluppi di angoli e punizioni. Siamo di fronte a un difensore centrale con il vizietto del gol, capace di portare a casa qualche +3 inaspettato. Per quanto riguarda i malus sono solo due i cartellini gialli rimediati lo scorso anno.

Cosa fare all’asta

Lo scorso anno Smalling arrivò a campionato appena iniziato, accolto con molto scetticismo dalla critica e dai fantallenatori. Dopo un inizio un po’ altalenante si è conquistato la fiducia dell’ambiente romanista, rivelandosi una scommessa vinta dalla società giallorossa. Nel caso in cui dobbiate ancora fare l’asta del Fantacalcio, molto dipenderà dai partecipanti alla Lega. In caso di leghe numerose può essere pagato un filo meno dei semitop del reparto, perché può portare qualche bonus e prende poche ammonizioni in generale. In caso di aste di riparazione è uno dei prospetti più interessanti per potenziare la difesa nel caso di modificatore o se, semplicemente, avete bisogno di rinforzare il reparto.