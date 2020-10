Nikola Kalinic all’asta – Il Verona, negli ultimi giorni, ha regalato a Juric il rinforzo offensivo che il tecnico chiedeva da tempo. Nikola Kalicic è un nuovo attaccante del Verona, arriva dall’Atletico Madrid dopo aver trascorso l’ultima stagione alla Roma di Fonseca. L’attaccante croato, in Italia, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan e Roma appunto. Inizia quindi una nuova avventura per lui, con la speranza per i fantallentori che in una piazza con meno pressioni, possa tornare quello visto a Firenze.

La scheda di Nikola Kalinic per l’asta

Dove giocherà Nikola Kalinic

Il modulo di Juric è il 3-4-2-1, quindi Kalinic andrà ovviamente a inserirsi come terminale offensivo del Verona. Il gioco proposto dagli scaligeri, lo scorso campionato, è stato tra i più propositivi e sorprendenti dell’intero campionato, ma spesso trovava difficoltà in fase di finalizzazione. Per questo Juric ha chiesto un attaccante esperto, per cercare di risolvere il problema del gol. Quando avrà recuperato la forma migliore, tra un mesetto circa, tutto fa pensare che sarà lui il titolare in attacco. Attenzione quindi alla situazione di Favilli o di Di Carmine che rischiano, seriamente, di giocare di meno.

Bonus

Trovandoci ad analizzare un attaccante, la questione dei bonus è di primaria importanza. In questo momento specifico è davvero difficile dire, con esattezza, quanti gol farà Kalinic con la maglia del Verona. Il croato, se appoggiato dalla squadra e in forma, ha fatto vedere a Firenze che può essere un attaccante prolifico (33 reti in 84 presenze con i viola). La scorsa stagione alla Roma ha messo a segno 5 gol, partendo solo 7 volte da titolare. Se dovesse giocare con continuità, il croato può tranquillamente arrivare in doppia cifra e fare la gioia di molti fantallenatori.

Cosa fare all’asta

Se abbiamo aspettato la chiusura del calciomercato per fare l’asta del Fantacalcio, quello di Kalinic è uno degli ultimi nomi che si è aggiunto al listone. In questo caso dobbiamo trattarlo come un titolare low cost, infatti è un giocatore che probabilmente giocherà titolare, ma non ne abbiamo la certezza. Importante anche l’incognita rigori, in quanto il croato potrebbe essere tra i rigoristi degli scaligeri. Kalinic può essere l’attaccante giusto per completare un reparto in cui sono presenti altri giocatori più costanti, magari per metterlo nelle partite più abbordabili del Verona. Nel caso di aste di riparazione, potete puntare su di lui se volete sostituire un giocatore che gioca poco o che vi ha deluso nelle prime due partite di campionato.