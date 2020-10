By

Elisabetta Gregoraci sembra aver illuso ma soprattutto mentito a Pierpaolo in queste lunghe settimane all’interno del Grande Fratello Vip. La conduttrice ex moglie di Flavio Briatore si è infatti lasciata andare a una confessione importante davanti a gran parte degli inquilini che, non credevano alle loro orecchie.

L’avvicinamento di Pierpaolo a Elisabetta e il corteggiamento serrato che stava andando avanti ormai da diverse settimane sembra essere tutta una grandissima illusione. Il mondo dei social si erano affezionati a quella che poteva essere una futura coppia, rimanendo sconvolti dal forte cambiamenti di umore di Elisabetta. Di cosa stiamo parlando?

Elisabetta Gregoraci si allontana da Pierpaolo

Tra i due sembrava esserci sempre più sintonia ma già dalle ultime dirette condotte da Alfonso Signorini qualcosa in Elisabetta sembrava completamente cambiato. La vicinanza di Pierpaolo infatti, ha sempre più infastidito la showgirl che durante i giorni scorsi ha deciso di lanciare una vera e propria bomba mediatica all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Petrelli ha cercato fin da subito di conquistare il cuore della conduttrice e sembrava per un breve periodo di tempo di esserci anche quasi riuscito. Dopo la diretta di lunedì nel quale si è mostrato in diretta che Petrelli ha confessato a Matilde di aver ricevuto un “voglio fare l’amore con te” da Elisabetta le cose sono completamente cambiate.

Pierpaolo illudo dalla conduttrice

Durante i giorni scorsi nel pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha deciso di confessare il motivo per il quale negli ultimi giorni è sempre più staccata nei confronti di Pierpaolo. La conduttrice infatti ha spiegato di essere innamorata fuori da Grande Fratello Vip. Per questo vuole evitare qualsiasi gesto che può sembrare un vero e proprio flirt.

Quindi mi volete dire che Elisabetta ha preso in giro ed illuso Pierpaolo per tutto il tempo quando ha una relazione fuori dalla casa? (Di cui si è ricordata solo dopo l’aereo). Me lo immaginavo, ma sono comunque sconvolta dalla cattiveria. #GFVIP pic.twitter.com/pC29aRRGD6 — natasha (fan account) 🍦 (@swifttselena) October 7, 2020

All’interno della casa più spiata però, tutti compreso Pierpaolo sono rimasti molto sorpresi ma soprattutto delusi da questa confessione. Nelle settimane scorse sembrava sempre più propensa ad avere una vera e propria conoscenza più profonda con l’ex velino. La delusione da parte di Petrelli infatti, ha lasciato molto dispiaciuti gli altri concorrenti del reality che non si aspettavano minimamente che Elisabetta avesse una persona fuori dalla casa di cui è innamorata profondamente.