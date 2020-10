F1 News | Debutto in F1 per Ilot

Principale rivale di Schumi Jr nella corsa al titolo di Formula 2, Ilott viene premiato anche dalla Ferrari Driver Academy che lo ha inserito nel team americano per la EL1 del Gran Premio dell’Eifel.

Aveva già provato per l’Alfa Romeo lo scorso anno in test privati ​​a Barcellona, ​​ma questa sarà la prima volta che si esibirà ufficialmente in un weekend di Gran Premio. Callum si è recato a Banbury, la base europea di Haas, per il cast del suo posto la scorsa settimana (nella foto sopra).

Il tempo capriccioso che prevale in questo momento nella Germania occidentale potrebbe complicare il compito dei due rookie, ma è lo stesso per tutti …

“Il programma di Callum sarà lo stesso dei nostri soliti piloti”, spiega il team principal Gunther Steiner. Gli chiederemo solo di stare particolarmente attento se la pista è bagnata, perché sappiamo che la pressione è grande quando partiamo in F1. “

“Non guarderemo la scheda dei tempi ma piuttosto la costanza che dimostrerà, i suoi progressi di giro in giro e la qualità del suo feedback tecnico con la squadra”, aggiunge. Non è in 90 minuti che puoi giudicare il potenziale di un pilota, ci assicuriamo solo che sia una buona esperienza per lui e per noi. “