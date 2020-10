F1 News | Il Gran Premio del Brasila si sposta da San Paolo a Rio?

In una lettera al governatore della megalopoli, Carey ha detto che gli accordi sono “pronti per essere eseguiti” e che un “annuncio ufficiale di Formula 1” avverrà “non appena tutte le licenze necessarie saranno state rilasciate dalle autorità competenti. “ .

Tranne che non si sa quasi nulla del potenziale promotore Rio Motorsports, che sembra non avere precedenti esperienze con eventi sportivi, ed è anche sconosciuto chi pagherà il conto. Oltre all’organizzazione del Gran Premio, chi finanzierà la costruzione del circuito?

Soprattutto, la lettera è stata immediatamente trapelata ai media brasiliani e sequestrata da vari gruppi ambientalisti poiché il sito scelto per il tour avrebbe comportato la distruzione di una delle ultime aree verdi della città, la foresta di Camboata.

Dall’invio della lettera di Carey (14 settembre), un certo numero di potenti lobbisti si sono rivolti ai social media, utilizzando l’hashtag #BrazilSaysNoToDeforestation. Anche Lewis Hamilton è stato coinvolto!

Ma come se la fuga di notizie – e la conseguente uscita di ambientalisti – non fosse già abbastanza grave, come rappresentante di un’azienda americana, Carey non dovrebbe fare pressioni su un funzionario – un governatore che più è – per conto di un interesse commerciale locale. Anzi, potrebbe anche essere considerato illegale secondo la legge statunitense. Ahia…

Da quando Carey, insieme al presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di spostare il Gran Premio del Brasile da San Paolo a Rio per il 2021, non ci sono stati progressi evidenti, senza ancora indicare da dove proverranno i soldi o l’importo esatto assegnato alla traccia.

In un contesto di conflitto tra le due città rivali, questo fascicolo illustra anche il cambio di regime in F1: Bernie Ecclestone ha favorito il promotore di San Paolo, per il quale ha collaborato la sua terza moglie Fabiana, mentre Liberty Media ha preferito rivolgersi a Rio de Janeiro , una destinazione più turistica che ha recentemente ospitato i Giochi Olimpici.