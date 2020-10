F1 News | Leclerc Jr pronto ad approdare in F3 nel 2021

Il pupillo della Ferrari Driver Academy è stato inserito nel suo team Prema Racing per questa sessione di prove private di Formula 3 post-stagione.

Fratello di Charles Leclerc, il giovane Arthur (19) continua così la sua progressione con regolarità anche se l’asticella è stata posta molto in alto dal fratello maggiore.

Al più giovane della famiglia è stato attribuito il quattordicesimo miglior tempo per la sua prima esperienza a questo livello a meno di un secondo dal tempo di riferimento fissato da Matteo Nannini, nipote dell’ex pilota di F1 Alessandro Nannini.

“La mattinata è stata difficile, dice Arthur. La macchina è nuova per me e anch’io ero nuovo su questa pista, quindi c’era molto da imparare in pochissimo tempo. La gestione degli pneumatici è la chiave per guadagnare tempo e devo lavorare su questo. “

Leclerc Jr spera di continuare il suo slancio per vincere il “Formula Regional European Championship”, in cui la competizione è di alta qualità ma non proprio in quantità, al fine di giustificare la sua promozione in F3 FIA la prossima stagione, probabilmente a Prema.