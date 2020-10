F1 News | Mercedes correrà con il nome AMG?

L’azienda tedesca ha monopolizzato il mondo della F1 dall’introduzione dei motori ibridi, lasciando solo le briciole della festa alla concorrenza. Recentemente si è parlato di vedere il team Brackley venduto al suo partner Ineos, con Mercedes che manterrebbe la sua attività di produttore di motori F1.

Il team principal Toto Wolff e i responsabili delle comunicazioni di Daimler Group, tuttavia, hanno negato questo scenario enfatizzando il valore che la Formula 1 porta alla Mercedes.

Il produttore tedesco ha appena annunciato la sua strategia che nel prossimo futuro vedrà Mercedes-Benz concentrarsi sui suoi sottomarchi, ovvero AMG per le auto ad alte prestazioni, Maybach per i veicoli di lusso, G per i modelli SUV ed EQ per le nuove auto elettriche.

“La Formula 1 è l’apice del motorsport in termini di prestazioni e useremo la tecnologia sviluppata al Gran Premio per le auto con l’etichetta AMG”, spiega Ola Källenius , CEO di Daimler Group. Questo sarà già il caso della nostra supercar Project One che sarà alimentata dal motore V6 turbo ibrido della F1. “

Da lì a vedere il telaio Mercedes prendere il nome AMG in futuro, c’è solo un passo, i motori mantengono comunque il nome Mercedes.