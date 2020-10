F1 News | RedBull spera di trovare un motore entro la fine dell’anno

By

Honda ha annunciato la scorsa settimana che si ritirerà dalla Formula 1 come produttore di motori alla fine della stagione 2021.

Questo ritiro della casa automobilistica giapponese costringe la Red Bull a trovare un sostituto per i suoi due team di Formula 1, Red Bull Racing e AlphaTauri. Tuttavia, non ci sono molte alternative alla Honda per il team delle bevande energetiche.

” Dobbiamo iniziare a pensare al nostro partner di guida per il 2022 ora “, ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull Racing. Abbiamo bisogno di un po’ di chiarezza entro la fine dell’anno, ci restano circa tre mesi. “

“Come ha detto Helmut (Marko, consulente per il motorsport della Red Bull) , dobbiamo considerare tutte le possibilità, tutte le opzioni. Ma spetta a Dietrich Mateschitz (il co-proprietario della Red Bull, ndr) decidere alla fine. Quello che è certo è che abbiamo bisogno di potenza sufficiente per sfidare la Mercedes nei prossimi anni. “

E Horner per iniziare a fare appello alla Renault, il loro ex produttore di motori: “Certo, posso capire che tutti credono che parleremo con Renault. La Renault è cambiata molto da quando siamo partiti. C’è un nuovo consiglio di amministrazione e porta una ventata di aria fresca e di cambiamento. Le cose stanno progredendo in Renault. “