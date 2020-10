F1 Passion | Alonso girerà presto sul circuito di Barcelona

Il due volte campione del mondo nel 2005 e nel 2006 tornerà in Formula 1 la prossima stagione con la squadra per la quale ha vinto i suoi due titoli, anche se nel 2021 vestirà l’identità di Alpine F1 Team.

In anticipo, però, la Renault potrà sfruttare la sua immagine grazie a questo test a scopo pubblicitario a Barcellona la prossima settimana: sarà l’occasione per il Matador di guidare la vettura dell’anno in corso, ma solo per 100 km e con le gomme standard.

Alonso ha recentemente visitato i due stabilimenti della Renault F1, quello dei produttori di motori a Viry-Châtillon e il quartier generale del team a Enstone dove ha modellato il suo sedile nel telaio.

Impaziente di tornare in pista, dovrebbe anche completare due giorni di test privati ​​con una monoposto di due anni fa su un circuito da definire nelle prossime settimane per mettere in pratica le sue sensazioni al simulatore e le modalità di lavoro di squadra.

La sua partecipazione ai test post-season sulla pista di Sakhir il giorno dopo l’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi è ancora oggetto di discussione tra il Team Renault F1 e la FIA, essendo necessaria una deroga per prendere parte a questi test teoricamente. riservato ai giovani piloti.

Inoltre, i candidati della Renault Sport Academy si danno da fare per ottenere un minimo di tempo in pista in F1: oltre a Guanyu Zhou e Christian Lundgaard che non sono stati indegni in F2, il nuovo campione FIA ​​di F3 Oscar Piastri è si distingue anche in questa stagione.