Film Stasera in Tv – Cose Nostre – Malavita – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Cose Nostre – Malavita. Coproduzione franco-statunitense del 2013 per la regia di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron nei ruoli principali. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Malavita di Tonino Benacquista. È stato uno dei primi film girati negli studios della Cité du Cinéma in Francia, complesso costruito da Luc Besson nel settembre 2012.

Cose Nostre – Malavita – Trama

Nessuno della famiglia Blake è particolarmente felice di trasferirsi dall’America per andare a finire in un fin troppo quieto villaggio della Normandia, nord della Francia. Anche perché i Blake sono nella realtà la famiglia Manzoni del New Jersey, che è entrata nel programma di protezione testimoni dopo che il capofamiglia Fred (Robert De Niro) ha tradito i suoi ex colleghi mafiosi e cui non rimaneva quindi altra scelta per salvar la pelle. Così adesso Fred si spaccia per uno scrittore e la moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) spia i vicini da dietro le tende di casa, mentre i figli vanno a scuola. Ma, poco alla volta, le vecchie abitudini dei Manzoni tornano a far capolino, mentre qualcuno della vecchia “famiglia” è già sulle loro tracce, desideroso di fargliela pagare!

Cose Nostre – Malavita – Trailer Video



Cose Nostre – Malavita – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Family

Genere: Commedia

Durata: 1h 50m

Anno: 2013

Paese: USA, Francia

Regia: Luc Besson

Cast: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, John D’Leo, Paul Borghese, Jimmy Palumbo, Stan Carp

Cose Nostre – Malavita – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi giovedì 8 settembre. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Cara sposa.