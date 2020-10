Il Genoa giocherà contro il Verona con la Primavera. È l’annuncio choc che il direttore sportivo del club rossoblu Daniele Faggiano ha fatto in un’intervista con l’emittente partenopea Radio Punto Nuovo. Nessuno dei 17 giocatori positivi del Genoa si è negativizzato al tampone eseguito nella giornata di ieri, e il gruppo non si sta allenando. Da qui l’impossibilità di pensare allo schieramento della prima squadra alla ripresa della gara contro il Verona.

Genoa, giocherà la Primavera contro il Verona. Faggiano: “Nessuna salvaguardia”

Il direttore sportivo rossoblu Faggiano è stato abbastanza chiaro: la ASL ha bloccato il gruppo del Grifone non consentendo gli allenamenti, e allo stato attuale è impossibile immaginare una soluzione diversa dallo schieramento della Primavera a Verona a meno di un cambio nel protocollo e nelle tutele, che secondo l’ex ds del Parma al momento sono assenti sia dal punto di vista della salute che dei risultati. Faggiano ha aperto alla possibilità della “bolla” lunga anche diversi mesi per garantire il regolare svolgimento del campionato. Di seguito una sintesi delle sue parole.

“Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a cinque, abbiamo 17 giocatori inutilizzabili. A Napoli noi siamo andati a giocare. A noi la ASL ci ha bloccati e non ci ha fatto allenare. Per prendere la decisione di non giocare contro il Torino abbiamo aspettato giovedì. Il Napoli invece ha atteso mezz’ora. Non ce l’ho con il Napoli, hanno subito una decisione, ma il calcio deve essere uguale per tutti. Andremo a Verona (il 19 ottobre, n.d.r.) con la Primavera: stanno passando i giorni e non si è deciso nulla. E ci volevano far giocare a metà settimana col Torino per recuperare, è incredibile. È ridicolo in un momento del genere, con il Coronvirus, avere le liste. Alcuni giocatori non sono andati via per il Covid. Non siamo salvaguardati né come salute né come partite. Chiudeteci per 4-5 mesi in bolla: faremo tutti un sacrificio. Ma ci sarebbe stata la rivolta di tutti se lo avessimo detto prima”.