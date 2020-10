Schone fuori dalla lista dei 25 – Dopo un solo anno dal suo arrivo, quando fu presentato come il miglior acquisto della sessione estiva del mercato rossoblu, Lasse Schone è finito ai margini del Genoa.

Il danese, infatti, non è neanche stato inserito nella lista dei 25 giocatori utilizzabili in campionato, consegnata nelle scorse ore alla Lega Serie A. Revien Kanhai, procuratore dell’ex centrocampista dell’Ajax, a Voetbal International ha criticato la decisione, presa, secondo le sue parole, dal direttore sportivo Daniele Faggiano: “L’allenatore ha detto che voleva veder Lasse giocare nella formazione titolare, ma il nuovo direttore sportivo la pensava diversamente. Aveva fatto i suoi acquisti e detto che sarebbe stato difficile veder Schöne giocare.

Lasse ha molta esperienza, così abbiamo esaminato le opzioni. Abbiamo deciso di rimanere a Genova. Sembrava un buon piano, fino a quando abbiamo scoperto che il direttore sportivo non lo ha voluto inserire nella lista dei giocatori disponibili per la Serie A. Il direttore sportivo non voleva averlo in rosa forse perché è nuovo e ha portato nuovi centrocampisti. Probabilmente ha altri interessi e ha paura dell’influenza di Lasse.

È scandaloso che non ci abbia informato prima della fine del mercato. Avremmo potuto trovare un nuovo club in pace. È triste come il club abbia trattato Lasse. Ha giocato quasi tutta la scorsa stagione con tre allenatori, si è salvato nonostante una rosa scarsa. E ora questo”.