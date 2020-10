La puntata odierna di Uomini e Donne vede come protagonista il triangolo Armando, Gianluca e Lucrezia, dove ancora quest’ultima non riesce a capire chi preferisce dei due. I due contendenti si scontrano ancora per riuscire a conquistare il cuore della dama.

I caratteri diversi e l’età differente dei due, confondono le idee di Lucrezia, anche a causa del ruolo che i due hanno all’interno del programma, visto che il cavaliere napoletano può vederla molto più spesso del tronista, che può organizzare solo dell’esterne con le camere e i microfoni.

Gianluca chiude la frequentazione

Armando afferma di averla vista e di essersi trovata con lei nel bel mezzo di un matrimonio che si festeggiava nel luogo del loro incontro. Dopo di questo si sono sentiti tramite telefono dove la dama si è mostrata davvero triste, ma non ha voluto spiegare il motivo al cavaliere così da farlo pensare mille motivi per cui potesse stare così. Maria mostra così un confronto che hanno avuto Lucrezia e Gianluca, in cui lei esterna un dubbio che l’è venuto, pensando di essere tenuta dal tronista soltanto per farsi conoscere.

Così scatena una reazione decisa del giovane, dove affermerebbe di voler chiudere questa frequentazione accusandola di essere moscia e non di vedere in lei un minimo di interesse o corteggiamento per fargli capire il suo obiettivo. Sceso in studio, di nuovo vediamo i due uomini schierati di fronte a lei, Gianluca così e ribadisce di averci provato, ma di non aver ricevuto nulla di ritorno. Anche la dama sembrerebbe essere convinta di voler lasciar perdere, affermando di non aver visto niente di davvero importante da parte sua.

Via libera per Armando a Uomini e Donne

Così Gianluca ritorna seduto nel suo trono rosso, mentre Armando chiede alla dama di restare e sedersi nel parterre femminile over, prima di dare una conferma Lucrezia decide di uscire un secondo. Dopo alcune dinamiche accadute all’interno dello studio, Maria fa rientrare la dama che si scusa per il suo atteggiamento. Afferma di voler rimanere e continuare a frequentare il cavaliere napoletano, ma subito interviene Tina che proprio non crede alle parole di Armando.

Accusandolo di sapere già come andrà a finire tra i due, punzecchiandolo del fatto che ora è rimasto solo lui a corteggiare Lucrezia e quindi sarebbe finito il “gioco” della competizione. Ma alle parole della dama che augura a Gianluca di trovare una ragazza per lui, Armando si altera dal fastidio e riparte un battibecco tra i due. Alla fine però si conclude il tutto, e la ragazza si siede finalmente nel parterre femminile, che sia arrivata la volta decisiva per il cavaliere di trovare una donna giusta per lui?