Giovanni Longobardi nella morsa del passato | Forte rimpianto a Uomini e Donne

La sua storia d’amore con la dama bionda di Uomini e Donne, Veronica Ursida, è ormai un capitolo chiuso. Eppure, Giovanni Longobardi sembra soffocato dalla morsa del passato, a giudicare dai suoi ultimi pensieri espressi attraverso il suo profilo Instagram. E’ proprio del passato, infatti, che l’ex cavaliere campano di Uomini e Donne è tornato a parlare con parole lapidarie.

Giovanni Longobardi ha raggiunto grande notorietà grazie a Uomini e Donne e al piglio determinato dimostrato proprio al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Più volte, l’ex cavaliere, ha parlato di un passato doloroso, soprattutto in amore, che lo ha tormentato e sembra tormentarlo ancora. Del resto, anche la relazione con Veronica Ursida, nonostante le buone premesse, è finita molto male.

Giovanni Longobardi tormentato dal passato?

Dama e cavaliere avevano iniziato a frequentarsi a Uomini e Donne durante il lockdown e, nel corso dell’estate, avevano ufficializzato la loro relazione, facendo sognare i follower. La tenacia di Veronica Ursida aveva vinto la diffidenza e le resistenze di Giovanni Longobardi. Ma l’idillio è durato solo poche settimane. E’ stato proprio a causa di un errore commesso dalla dama che la coppia si è presa una lunga pausa di riflessione.

L’annuncio della rottura definitiva è arrivato solo pochi giorni fa da parte di una Veronica Ursida in lacrime e ormai rassegnata. Tuttavia, poche ore fa, Giovanni Longobardi sembra essere ricaduto nella morsa del passato. “Il passato non è solo ciò che è successo ma anche ciò che sarebbe potuto succedere ma non è avvenuto…” ha scritto l’ex cavaliere suo suo profilo Instagram.

Tempo di rimpianti fuori da Uomini e Donne

Forse Giovanni Longobardi sta avendo rimpianti o ripensamenti in merito alla relazione con Veronica Ursida? Oppure, l’ex cavaliere è semplicemente ancora turbato dalla tanta sfortuna che ha in amore? E’ difficile fare ipotesi fondate al momento, visto che Giovanni Longobardi non si è esposto più di tanto. Ma, ovviamente, tutti i follower della coppia che era formata da Giovanni e Veronica si augurano che questo post condiviso su Instagram possa dare uno spiraglio di speranza.

Cosa succederà a Giovanni Longobardi e Veronica Ursida fuori da Uomini e Donne? Ci sono ancora speranze per la coppia nata al trono over di ricostruire un amore che sembrava invincibile? In attesa di sapere cosa accadrà, non ci resta che continuare a seguire i protagonisti sui social.