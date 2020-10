Arriva l’indagine della FIGC anche per la Juventus, e come accaduto per il Napoli dopo la mancata partenza per la sfida proprio contro i bianconeri, pare un atto dovuto. Arriveranno quindi molto probabilmente gli ispettori federali anche a Torino, così come è stato per il Napoli a Castel Volturno, per verificare le misure di sicurezza impiantate dalla Juventus.

Indagine FIGC anche per la Juventus e l’abbandono dell’isolamento da parte dei giocatori

Ricordiamo che Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, Buffon e Demiral hanno infatti abbandonato la così detta “bolla” creata dopo l’emersione di due positività nello staff della Juventus prima dell’esito del secondo tampone, poi rivelatosi negativo. I giocatori stranieri hanno giustificato la scelta spiegando di dover raggiungere il ritiro delle rispettive nazionali. Il fascicolo della Procura della Repubblica è stato aperto dopo la segnalazione fatta dall’ASL: tale fascicolo è al momento senza indagati o ipotesi di reato visto che si tratta di illecito amministrativo. I giocatori rischiano una multa di massimo di mille euro per la violazione.

La procura federale ha invece aperto un procedimento disciplinare sui calciatori stranieri della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. Verosimilmente la procura FIGC acquisirà documentazione e visiterà la sede della bolla juventina così come già accaduto per il Napoli e i suoi tesserati.