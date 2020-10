Juventus – Napoli, il Giudice Sportivo rinvia ancora la sentenza

Posticipata in un primo momento di un solo giorno dal Giudice Sportivo, la sfida Juventus – Napoli non disputatasi a causa del mancato arrivo del Napoli a Torino, che ha deciso di seguire le indicazioni dell’ASL della Campania, nonostante la Lega Serie A avesse dato l’ok per disputare la partita. Bisognerà attendere ancora diversi giorni, forse fino alla prossima settimana per una decisione, visto il tipo di evento accaduto.

